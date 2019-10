Quando Ackles e Padalecki si resero conto del successo di Supernatural

Non si porta avanti una serie per quindici stagioni se alla base non c'è un successo solido e di proporzioni ben sopra la media: tale è il caso di Supernatural, che si avvicina solo ora alla definitiva conclusione dopo aver esordito nel lontano 2005.

Il momento della resa dei conti sta quindi per arrivare, e tocca guardarsi un po' indietro a fare un bilancio della strada percorsa: per Jensen Ackles e Jared Padalecki questo non può essere che positivo, dopo quindici anni di successi a suon di battaglie vinte contro demoni e ogni sorta di creatura soprannaturale.

I due attori, però non hanno sempre avuto l'esatta cognizione del successo riscosso dallo show: come racconta lo stesso Ackles, infatti, entrambi erano convinti che una volta finita la prima stagione la serie sarebbe stata cancellata. Accadde invece che, durante una convention… "Ci annunciarono per uscire sul palco davanti alla gente, e ricordo che le urla che sentii quando venni fuori per rappresentare Supernatural furono sbalorditive. Fu allora che pensai: 'Oh, la gente guarda la serie'".

