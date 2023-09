Quando è ambientata e di cosa parla la serie di Godzilla? Ecco Monarch: Legacy of Monsters

Quando è ambientata e di cosa parla la serie tv di Godzilla? Intitolata ufficialmente Monarch: Legacy of Monsters, l'attesissima serie tv targata Apple TV+ rappresenterà il nuovo capitolo del MonsterVerse di Legendary Pictures e anche la prima uscita su piccolo schermo.

Come anticipato dal trailer ufficiale di Monarch: Legacy of Monsters, la storia sarà ambientata dopo la fragorosa battaglia tra Godzilla e i Titani che ha raso al suolo San Francisco e la scioccante rivelazione che i mostri sono reali, e segue la vicenda di due fratelli che ricalcano le orme del padre per scoprire il legame della loro famiglia con l'organizzazione segreta nota come Monarch (una sorta di 'SHIELD' stile Marvel Cinematic Universe che agisce in segreto per tenere traccia dei Titani e dei Mostri presenti sulla Terra). Gli indizi conducono i protagonisti nel mondo dei mostri e, infine, nella tana del coniglio dell'ufficiale dell'esercito Lee Shaw (interpretato sia da Kurt Russell che da suo figlio Wyatt Russell), in un arco temporale che va dagli anni '50 fino a mezzo secolo dopo, quando la Monarch è minacciata dai segreti di cui Shaw è a conoscenza.

Monarch: Legacy of Monsters è il quinto capitolo del franchise MonsterVerse, dopo i precedenti film Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017), Godzilla: King of the Monsters (2019) e Godzilla vs Kong (2021), e sarà seguita dal prossimo film Godzilla x Kong: Il nuovo impero, in arrivo ad aprile 2024.

Per altri contenuti dal franchise di di Godzilla, non potete perdervi il trailer di Godzilla: Minus Zero, il nuovo film live-action giapponese prodotto dalla Toho per celebrare il 70esimo anniversario del personaggio.