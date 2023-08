Quando è ambientata Secret Invasion? Neanche il regista è sicuro della risposta

Secret Invasion non ha ricevuto l’apprezzamento dai fan che i produttori della serie speravano, anche a causa di una realizzazione tecnica non eccellente e di alcune scelte di scrittura che il pubblico non ha gradito. Intanto Ali Selim, regista dello show, ha palesato di non conoscere la collocazione dello show nella timeline dell’MCU

Dopo che i fan si sono scagliati contro il finale di Secret Invasion, arrivano le parole di Ali Selim a peggiorare la situazione rendendo tutto quanto più strano e incomprensibile, se si considera l’enormità della produzione.

In un’intervista con The Playlist, parlando delle due morti importanti nella serie, il regista ha dimostrato di non avere idea di quando si collochi il suo show all’interno dell’universo cinematografico Marvel: “Se c’è stata una discussione è avvenuta prima che io arrivassi. Era la grande svolta alla fine del primo episodio e il mio ruolo era quello di renderla emotiva e sincera, dandole un addio appropriato. Non so come sia nata l’idea ma sono sicuro che ci saranno altre conversazioni per riportarla indietro. Questa storia di svolge nel 2023, quindi basterebbe fare un film ambientato nel 2021 per farla essere presente, ovviamente”.

Il problema, nell’analisi fatta dal filmmaker, sta nel fatto che secondo molte fonti dei Marvel Studios Secret Invasion si svolge dopo She-Hulk, collocando l’opera da qualche parte intorno alla metà del 2025.

La cosa, naturalmente, racconta molto a proposito del processo di lavorazione della serie, realizzata, forse, in modo non abbastanza accurato.

A ogni modo, lo show su Nick Fury ha cambiato tanto della narrazione del Marvel Cinematic Universe e siamo sicuri che Secret Invasion avrà delle conseguenze enormi sul futuro dell’MCU.