Quando è ambientato Better Call Saul? La cronologia del prequel di Breaking Bad

La sesta stagione di Better Call Saul segnerà la fine dello spettacolo, ma avrà probabilmente bisogno di un salto temporale significativo se si vuole raggiungere la linea temporale di Breaking Bad e gli eventi che hanno coinvolto Walter White.

Il prequel, che ha debuttato nel 2015, ci ha raccontato la vita di Saul Goodman (Bob Odenkirk) prima che gli spettatori lo incontrassero in Breaking Bad, mostrando il personaggio quando era conosciuto come Jimmy McGill.



Per tutto quel viaggio è stato incredibile, tuttavia, ha sempre avuto anche un punto finale predeterminato, dal momento che non può continuare nel territorio dello show principale.



Quando Better Call Saul è iniziato, era molto lontano dalla linea temporale di Breaking Bad.

La prima stagione si svolge intorno al 2002, sei anni prima che inizi la storia di Walter White (Bryan Cranston). Come con il suo show principale, però, Better Call Saul ha raccontato una storia ampia in un periodo di tempo relativamente breve.

La prima stagione di Better Call Saul si svolge da maggio 2002 a luglio 2002 e ci presenta Jimmy McGill che lavorava come difensore pubblico prima di conoscere Nacho Varga e la famiglia criminale di Salamanca oltre che Mike Ehrmantraut.

La seconda stagione si svolge sempre in due mesi, da luglio 2002 a settembre 2002, Vince Gilligan entra nel vivo del processo introspettivo di Jimmy/Saul.

La terza stagione è ambientata tra il settembre 2002 e il marzo 2003 e Gus Fring fa il suo debutto, mentre la quarta stagione si svolge nell’arco di un anno: da marzo 2003 a aprile 2004.

La quinta stagione di Better Call Saul torna ad essere ambientata nell’arco di due mesi, da aprile 2004 a giugno 2004.

Better Call Saul non ha bisogno di andare fino alla seconda stagione di Breaking Bad e includere cameo di Walt e Jesse (anche se probabilmente sarebbe un vero piacere per i fan), ma colmare ulteriormente il divario temporale aiuterebbe a concludere la storia di Jimmy. Sarebbe un'occasione persa non avvicinare i due, soprattutto considerando lo scopo del prequel di mostrare la trasformazione di Jimmy in Saul.



