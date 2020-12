Quando è ambientato Riverdale? Tutta la timeline della serie

Mentre tra la quarta e la quinta stagione di Riverdale ci sarà un salto temporale di sette anni,, cerchiamo di fare ordine nella timeline di una serie che fornisce elementi di ambientazione piuttosto mescolati.

Il cast corale di Riverdale composto da giovani stelle in rapida ascesa, Cole Sprouse, Lili Reinhart, Madelaine Petsch, Camila Mendes e KJ Apa è una parte importante del motivo per cui la serie ha continuato ad accumulare un seguito così appassionato. Il trailer della quinta stagione di Riverdale ha già agitato i fan che non vedono l'ora di scoprire che cosa accadrà.

È difficile dare una collocazione temporale a questa serie che presenta elementi anni ’60 e ’80, auto d’epoca, ma anche le più moderne tecnologie come gli smartphone che ci fa capire che l’epoca è abbastanza contemporanea. Cole Sprouse ha definito questo stile simile ad un sogno.



La storia di Riverdale comincia nel 1941 quando Manfred Mugggs emigra negli Stati Uniti dall'Olanda e lascia cadere la terza "G" dal nome della sua famiglia. Gli eventi pre-serie si verificano tra il 1941 e il 1976 e danno il via a tutto ciò che accade nello show.



La prima stagione è ambientata da luglio ad ottobre del 2017, la seconda stagione riprende subito dopo e porta la storia fino all'agosto 2018. La terza stagione va in scena dal settembre 2018 a maggio 2019. Ed infine la quarta stagione si estende dal luglio 2019 a marzo 2020.



La quinta stagione di Riverdale debutterà il 20 gennaio su The CW e aggiornerà la timeline della serie.