Ecco quando andrà in onda il series finale di Supernatural 15

Nel corso di quattordici, lunghi e appassionanti anni al fianco di Sam e Dean Winchester, in molti erano soliti fare delle battute sul fatto che Supernatural ci avrebbe seppellito a tutti, e invece è la CW, i creatori e gli stessi interpreti che hanno deciso di mettere la parola fine alla serie con la quindicesima stagione attualmente in onda.

È ormai tutto ufficiale e gli appassionati sono già con il magone, all'idea di salutare per sempre il mitico trio formato da Jared Padalecki, Jensen Ackles e Misha Collins nei rispettivi panni dei fratelli Winchester e dell'angelo Castiel, e con l'annuncio delle date delle midseason 2020 dell'emittente americana, la CW ha fissato in modo perentorio la data di messa in onda dell'ultimo episodio dello show, il tanto temuto series finale.



Si tratta del 18 maggio 2020, data che vedrà l'atteso scontro tra i protagonisti e il nemico finale dello show, nientemeno che Dio, artefice del male di ogni uomo. Sembrava non si dovesse mai giungere a questo momento, e invece è tutto vero, confermato, nero su bianco. Sarà un momento davvero emozionante per tutti gli appassionati di Supernatural che dovranno dire addio ai loro personaggi preferiti, gli stessi che li hanno accompagnati sicuramente lungo fasi concitate della propria crescita.



L'appuntamento è dunque fissato al 18 maggio, ma fortunatamente ci sono ancora molti episodi a separare i fan dalla fine.