Quando arrivano i prossimi episodi di Invincible 2? Ecco quello che sappiamo

Conclusa la prima parte di Invicible 2 su Prime Video tutti si stanno chiedendo quando arriveranno i prossimi episodi per completare la seconda stagione. Cerchiamo di capire assieme allora una possibile data di uscita.

Passano i giorni ma ancora una data ufficiale per la seconda parte di Invincible 2 non è arrivata. L'unica certezza che abbiamo al momento è la definizione "early 2024", perciò ci si immagina nella prima metà dell'anno che viene, quindi entro giugno sicuramente ma con alta probabilità nei prossimi mesi a venire.

Il problema di questa divisione di Invincible 2, che non era nei piani della produzione, è dovuta a un mix di problemi derivanti prima dal covid e poi dallo sciopero degli attori e degli sceneggiatori, ma ci immaginiamo e speriamo che le puntate mancanti siano già pronte.

L'unico altro indizio che abbiamo è un rumor di DynamoSuperX su Twitter, che aveva segnato come data di uscita della seconda parte il 4 gennaio fino al 25 per chiudere la seconda stagione di Invincible.

Sia come sia, tutto sembra propendere per un uscita più vicina a gennaio 2024 che a giugno per la seconda parte di Invincible 2, perciò non ci resta che aspettare le prossime novità da Prime Video. Nel mentre se volete c'è la nostra recensione della prima parte di Invincible 2.

E secondo voi quando arriveranno le puntate?