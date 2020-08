Quando arriverà il trailer di The Mandalorian 2? Proviamo a fare chiarezza

Dopo l'incetta di nomination agli Emmy, molti fan di The Mandalorian attendono con impazienza di scoprire quantomeno la data di uscita del trailer della seconda stagione.

Si tratta chiaramente di uno degli eventi più attesi del 2020, un anno particolarmente infausto e poco positivo anche per il mondo del cinema e delle serie tv, visto che numerose produzioni sono state rimandate. The Mandalorian 2 non dovrebbe subire alcun ritardo nella sua messa in onda e dunque tenuto conto che la serie di Jon Favreau dovrebbe essere rilasciata in autunno, i tempi sembrano maturi anche per la pubblicazione del trailer.

Proprio in riferimento a ciò con un post su Twitter, Noah Outlaw, noto insider di Kessel Run Transmission, ha garantito che il trailer di The Mandalorian verrà reso pubblico questo mese. Outlaw non è di certo l'ultimo arrivato, dunque le sue parole ci sembrano attendibilissime e, tenuto conto che anche il trailer della prima stagione è stato pubblicato il 24 agosto, ci viene da credere che di qui a qualche settimana potremmo scoprire molto di più sul futuro della serie legata al mondo di Star Wars ideato da Geoge Lucas.

Intanto Giancarlo Esposito ha rivelato che in The Mandalorian 2 sapremo di più della Darksaber, l'arma leggendaria che dovrebbe avere un ruolo cardine in questa seconda stagione soprattutto per comprendere al meglio il passato di Moff Gideon.