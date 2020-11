Quando Chloe scopre che Lucifer è il diavolo? Riscopriamo il momento clou dello show

Le storie d'amore non saranno mai più complicate della detective della polizia di Los Angeles Chloe Decker e del suo socio Lucifer Morningstar, noto anche come il diavolo.

La loro relazione si è evoluta da un leggero flirt ad amanti in sole cinque stagioni (a tal proposito ecco le altre 5 più interessanti di Lucifer), ma ha incontrato un ostacolo piuttosto enorme quando Decker ha scoperto la vera identità di Lucifer.

Sebbene sia sempre stato perfettamente chiaro che Lucifer fosse il Signore dell'Inferno, la sua partner detective non ha mai creduto che potesse esserlo fino ad un preciso momento cruciale della serie avvenuto nella terza stagione.

Chloe scopre la vera identità di Lucifer nell'episodio 24 della terza stagione, intitolato La vera essenza del Diavolo, dopo un epico scontro con il tenente Marcus Pierce (che in realtà è Cain, il figlio assassino di Adamo ed Eva). Chloe e Lucifer inseguono il loro ex capo quando scoprono che ha ucciso la loro comune amica Charlotte Richards, ma si ritrovano in un'imboscata organizzata proprio dal tenente e realizzata per uccidere Lucifer a cui lo stesso Cain aveva precedentemente sottratto i poteri.

Pierce spara a Chloe e lei sviene, ma Lucifer è in grado di proteggerla usando le sue ali e la porta in salvo sul tetto dell'edificio. Lucifer allora ritorna per affrontare Pierce e alla fine lo uccide, ma non era a conoscenza del fatto che Chloe avesse assistito all'intero scontro, inclusa la faccia diabolica di Lucifero. A quel punto la detective decide di precipitarsi nel piano di sotto del palazzo per rincorrere Lucifer e cercare di scoprire di più su ciò che aveva visto ed è emblematico l'incontro in cui Lucifer, incredulo di vedere Chloe sana e piena di energie chiede con sospetto: "Detective?".

