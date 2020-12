Quando se ne va Cristina in Grey's Anatomy? Riviviamo il saluto dell'attrice

Creato da Shonda Rhimes, Grey’s Anatomy ha fatto il suo debutto nel 2005 ed è stato così ben accolto che è sopravvissuto per oltre 10 stagioni, anche se ciò ha significato l'abbandono da parte di molti personaggi introdotti nella prima stagione.

Una di queste è stata Sandra Oh, l'interprete di Cristina Yang che ha lasciato la serie nella stagione 10. Dopo avervi già parlato del motivo che ha portato l'attrice a lasciare Grey's Anatomy, riviviamo insieme quel doloroso momento.

Grey’s Anatomy segue l'idea di base dei drammi medici: gli alti e bassi di stagisti chirurgici, pazienti e assistenti che fanno del loro meglio per destreggiarsi tra carriera e vita professionale. L'ambientazione principale della serie è l'immaginario Grey Sloan Memorial Hospital (ex Seattle Grace Hospital), anche se si è ramificato e ha coperto storie in altri ospedali. Grey’s Anatomy è guidata da Meredith Grey (Ellen Pompeo) che la vediamo mentre migliora la sua carriera da stagista a strutturato di chirurgia. Una delle stagiste che si è unita all'ospedale contemporaneamente a Meredith è stata Cristina Yang, che è diventata la migliore amica di Meredith.

L'inizio del suo allontanamento inizia dopo la rottura con Owen e il suo passaggio a capo di chirurgia cardiologica. Sebbene sia favorevole alla scelta di Meredith di diventare madre, Cristina sottolinea il fatto che questa decisione abbia danneggiato la carriera e il giudizio clinico di Meredith. Ciò causa una spaccatura nella loro amicizia.

Grey cerca di mettersi al passo professionalmente con un processo di ricerca, ma il divario si allarga quando il processo di Cristina mette in ombra Grey e le ruba le risorse economiche. Il progetto di Cristina ha un enorme successo e viene informata che potrebbe essere considerata per il premio Harper Avery per la sua stampa 3D di un condotto cardiaco. Grey e Yang si riconciliano quando la prima riconosce che l'amica ha ragione ed è più brava di lei.

Cristina viene nominata per il premio Harper Avery, tuttavia viene ignorata a causa del suo rapporto con la Harper-Avery Foundation essendo anche co-proprietaria del Grey-Sloan Memorial Hospital. Cristina quindi va a parlare in un ospedale di Zurigo, in Svizzera e offre a Cristina il suo lavoro come capo dell'ospedale. Cristina accetta l'offerta e inizia ad incontrare i candidati che possano prendere la sua posizione in ospedale, tra cui Maggie Pierce per il ruolo di nuovo capo di cardiologia.

Cristina trasferisce le sue quote ospedaliere ad Alex Karev e gli consiglia di prendere il suo posto nel consiglio di amministrazione. Alla fine della decima stagione, dice addio ai suoi colleghi che ha imparato a conoscere e ad amare, inclusi Owen, Derek e Meredith. Cristina parte per Zurigo con lo stagista chirurgico Shane Ross, che sceglie di partire per studiare con lei in Svizzera.