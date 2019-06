Ecco quando debutterà la stagione finale di Supernatural!

The CW ha finalmente sciolto le riserve: il debutto dell'attesissima stagione finale di Supernatural ha una sua data certa e per i fan, a quanto pare, non resta che pazientare pochi mesi ancora.

La finestra di lancio è infatti fissata per il prossimo giovedì 10 ottobre: solo quattro mesi, dunque, separano i fan di Supernatural dalla battaglia decisiva per la sopravvivenza dell'intero Creato che dovrebbe concludere nella maniera, si spera, più epica possibile la più che longeva storia dei fratelli Winchester.

"L'epico viaggio dei fratelli Winchester si avvia verso la fine con la stagione conclusiva di Supernatural. Sam e Dean hanno combattuto contro demoni e angeli, creature mitologiche e mostri, in quella che sembrava un'infinita missione per salvare il mondo. Ma nella battaglia finale della quattordicesima stagione, i due si trovano faccia a faccia con Dio in persona, deciso a porre fine all'intera esistenza una volta per tutte..." recita la sinossi ufficiale, lasciando intendere che ciò che vedremo in questa stagione che sta per iniziare sarà la madre di tutte le battaglie di cui abbiamo goduto nel corso della serie.

Per la quindicesima stagione di Supernatural si vocifera di un possibile ritorno di Jeaffrey Dean Morgan. Jared Padalecky, invece, preferirebbe incontrare e sfidare un'altra guest star.