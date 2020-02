Ecco quando dovrebbe nascere il primo figlio di Sophie Turner e Joe Jonas

Dopo la notizia del matrimonio lo scorso anno, la coppia di celebrità formata da Sophie Turner (Game of Thrones) e Joe Jonas ha rivelato nelle ultime ore di essere in dolce attesa del loro primo figlio, di cui la diretta interessata, la Turner, ha anche rivelato il periodo in cui il bambino dovrebbe nascere.

Un nuovo report di US Weekly suggerisce infatti che la Turner dovrebbe partorire "nel pieno dell'estate", e il magazine E! ha confermato la notizia, rivelando in aggiunta che l'attrice è incinta già da quattro mesi e che sia lei che il marito sono "estremamente felici ed entusiasti". Rivela E!: "I due hanno recentemente parlato con le loro famiglie e sono tutti estremamente felici".



Vi ricordiamo che la Turner e il frontman dei Jonas Brothers e dei DNCE hanno convolato a nozze nel maggio 2019 a Las Vegas, e hanno poi nuovamente sugellato la loro unione con una seconda cerimonia il mese successivo in Francia (con Maisie Williams damigella d'onore).



Al momento sono forse una della coppie di Hollywood più amate e seguite, giovani e talentuosi e soprattutto la Turner in ascesa come attrice, nonostante il flop del suo primo blockbuster, X-Men: Dark Phoenix, dove ha interpretato Jean Gray.



Si rifarà in futuro, ne siamo più che convinti.