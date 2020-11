Quando esce la 5 stagione de La casa di carta? Tutte le novità sulla serie Netflix

Sembra infinita l'attesa dei fan per poter assistere finalmente alla quinta parte de La casa di carta. Se da un lato diverse foto dal set de La casa di carta 5 ci mostrano come la produzione stia procedendo a gonfie vele, comunicazioni ufficiali da parte di Netflix ancora non sono arrivate, e non sembrano nemmeno imminenti.

Mentre sulle nostre pagine ci siamo occupati di alcuni utili approfondimenti, per essere preparati al meglio al finale della serie, come le motivazioni dietro ai nomi di città dei personaggi de LCDP, o la vera storia dietro alla serie La casa di carta. Oggi, invece, cercheremo di fare delle ipotesi plausibili riguardo a quando potremo finalmente assistere alla quinta e ultima parte dello show.

Partiamo con ordine. La storia di produzione della serie ideata da Álex Pina ci mostra come tra le diverse parti che compongono l'intero show siano sempre passati diversi mesi: le prime due parti sono andate in onda in Spagna dal 2 maggio al 23 novembre del 2017, con un'uscita in Italia divisa in due, nella quale la prima stagione è stata pubblicata su Netflix il 20 dicembre 2017 e la seconda il 6 aprile 2018. Per vedere la terza parte dello show sono passati più di due anni dalla messa in onda originaria, essendo stata pubblicata in contemporanea in tutto il mondo il 19 luglio 2020; e 9 mesi sono passati tra la terza e la quarta parte, uscita il 3 aprile 2020.

Considerando le tempistiche, possiamo fare diverse ipotesi circa la data di uscita della prossima stagione. La produzione, dopo un lungo stop dovuto alla pandemia globale di COVID-19, è ripartita il 3 agosto 2020, in Danimarca, prima di spostarsi in Spagna e Portogallo. Se non abbiamo indicazioni certe circa lo stato attuale dei lavori, è possibile comunque pensare che difficilmente prima della primavera del 2021 sarà possibile vedere la quinta parte de La casa di carta. Inoltre, è lecito pensare che in ogni caso i lavori a causa delle problematiche legate alla pandemia possano essere stati rallentati, e quindi diventa plausibile che bisognerà aspettare almeno il periodo dell'estate 2021. È chiaro, tuttavia, che Netflix potrebbe fare pressioni per una delle sue serie più remunerative, e spingerla a un'uscita anticipata, ma questo potrebbe accorciare la produzione al massimo di un paio di mesi. Insomma, dovremo aspettare ancora un po' per tornare ad ammirare le gesta del Professore e della banda.

E voi cosa ne pensate? Quando potrebbe uscire la prossima stagione de La casa di carta? Fatecelo sapere con un commento nello spazio dedicato!