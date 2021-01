Quando esce la 5 stagione di La casa di carta? Le ultime novità sulla produzione Netflix

La quinta stagione di La Casa di Carta concluderà le avventure della banda di rapinatori più conosciuta del mondo dati i numeri astronomici della serie. Lo spettacolo creato da Álex Pina è al momento lo show non inglese più visto su Netflix.

La nuova rapina alla Banca di Spagna non è andata proprio come aveva previsto il Professore e la quarta stagione è terminata con un bel cliffangher, quindi i fan sono in trepidante attesa di scoprire le sorti dei loro personaggi preferiti. Netflix non ha ancora confermato la data ufficiale per l'uscita della quinta stagione ma dovrebbe avvenire nella prima metà del 2021.

Come diverse produzioni, anche le riprese di La Casa di Carta hanno dovuto subire dei ritardi a causa della pandemia di COVID-19 e questo ha comportato ulteriore ritardo per il debutto sul servizio di streaming. Le riprese sono iniziate l'estate scorsa tra la Danimarca e Madrid e una foto dal set ha già anticipato una reunion importante.



Ci saranno due nuove aggiunte al cast, Miguel Ángel Silvestre sarà una nuova minaccia da affrontare per il Professore. Mentre il ruolo di Patrick Criado è ancora un mistero. Tutto l'amato cast tornerà nei rispettivi ruoli.



In attesa di conoscere la data ufficiale di uscita della quinta stagione, scoprite 5 serie da guardare se avete amato La Casa di Carta e scoprite il cast della versione coreana di La Casa di Carta.