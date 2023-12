Quando esce Gli anelli del potere 2: la serie de Il signore degli anelli torna nel 2024?

Quando esce Gli anelli del potere 2? Forse avrete notato che nel nostro articolo dedicato alle 5 serie tv Prime Video da non perdere nel 2024 non è stato incluso l'adattamento per il piccolo schermo del mondo de Il signore degli anelli, e il motivo è molto semplice.

Dovete sapere infatti che un nuovo comunicato stampa inviatoci dalla piattaforma di streaming on demand Prime Video e dedicato alle uscite di punta per il prossimo anno, purtroppo non include la seconda stagione de Il signore degli anelli: Gli anelli del potere: gli ultimi aggiornamenti dal set avevano confermato che le riprese dei nuovi episodi de Gli anelli del potere si erano concluse prima dell'inizio degli scioperi degli attori, tuttavia la produzione è stata comunque fortemente rallentata dal blocco totale che ha paralizzato i lavori di Hollywood per diversi mesi e una data d'uscita entro il 2024 era già stata messa in dubbio nelle scorse settimane. L'assenza della serie nel comunicato di Prime Video sembrerebbe confermare i timori dei fan, considerato che se ci fosse stata anche una minima speranza di distribuire i nuovi episodi l'anno prossimo la piattaforma l'avrebbe certamente messa in risalto.

La rivincita con House of the Dragon 2 sembrerebbe dunque da escludere: nel 2022 entrambe le serie fantasy erano uscite quasi in contemporanea, con lo show prequel di Game of Thrones che aveva avuto la meglio in termini di ascolti e di nomination, e forse proprio l'uscita di House of the Dragon fissata per l'estate 2024 potrebbe aver spinto Amazon a prendersela comoda con i lavori di post-produzione dei nuovi episodi della serie de Il signore degli anelli (lavori che, considerata l'imponenza della produzione, certamente richiederanno molto tempo per essere completati) e rinviare l'uscita de Gli anelli del potere 2 al 2025.

Naturalmente specifichiamo che si tratta solo di speculazioni e che al momento non è dato sapere quando uscirà Gli anelli del potere 2: restate con noi per tutte le prossime novità, se e quando ci saranno.