Quando esce Avvocato di difesa 3? Tutto quello che sappiamo sulla serie Netflix

Avvocato di difesa è una delle serie Netflix più acclamate e i fan aspettano con ansia il terzo ciclo di episodi. Lo show con Manuel Garcia-Rulfo e Becki Newton racconta la storia di Mickey Haller, un uomo che gestisce il proprio studio legale... nel retro della sua Lincoln. Ecco tutto quello che sappiamo sulla stagione 3.

Netflix ha ufficialmente rinnovato Avvocato di difesa (titolo originale The Lincoln Lawyer) per la terza stagione ma come per la maggior parte degli altri progetti in cantiere tra cinema e serie tv anche lo show ha subito un brusco stop causato dallo sciopero di attori e sceneggiatori protrattosi per diversi mesi.



Ora che gli scioperi sono conclusi, Deadline ha annunciato che la produzione inizierà nel mese di gennaio 2024. La prima stagione ebbe un ciclo produttivo che iniziò il 30 marzo 2021 e si concluse il 3 agosto 2021 e venne portata sul piccolo schermo nel maggio del 2022. Un processo di lavoro simile per la seconda stagione, le cui riprese erano iniziate a fine ottobre del 2022 e si erano concluse nel marzo di quest'anno (prima di essere disponibile in streaming da luglio). Considerando queste tempistiche la lavorazione della terza stagione dovrebbe concludersi nel mese di giugno e da ciò si può dedurre che la distribuzione avverrà tra settembre e ottobre del prossimo anno.



Manuel Garcia-Rulfo sarà protagonista anche della terza stagione di Avvocato di difesa, e la maggior parte del cast delle prime due stagioni comparirà anche nella terza, con spazi più o meno ampi a seconda della presenza nella trama della serie di libri di Michael Connelly che hanno ispirato la produzione dello show tv. La terza stagione sarà basata sul quinto libro, The Gods of Guilt e per questo motivo Neve Campbell non dovrebbe comparire nello show, al contrario di Jazz Raycole, Angus Simpson e Yaya DaCosta.



Seguendo la trama del quinto libro di Connelly, nella terza stagione dovremmo vedere Mickey Haller alle prese con un omicidio. L'avvocato scopre che la vittima era una sua ex cliente, una prostituta che pensava di aver salvato dalla strada e di aver portato sulla retta via. Mickey dovrà fare i conti con i fantasmi del proprio passato e si preannuncia come la sfida più difficile alla quale la vita sinora l'ha sottoposto.

Per rinfrescarvi la memoria non perdetevi la recensione di Avvocato di difesa, per rispolverare ciò che è stato nella prima stagione.