Quando esce Better Call Saul 6? Tutte le ultime novità sulla serie

Ci sono alcuni show che, partendo da un prodotto popolare, riescono a espanderne il franchise, con risultati più o meno positivi. E poi ci sono invece serie come Better Call Saul, che, nata come costola della splendida Breaking Bad, ha saputo addirittura superare la sua sorella maggiore, e portare la poetica del criminal drama a nuovi livelli.

Il merito di Vince Gilligan, ideatore della serie che ci ha raccontato come l'avvocato Jimmy McGill si sia trasformato nel diavolo che ha l'aspetto di Saul Goodman, è quello di aver creato una poetica tutta sua, avulsa da quella di Breaking Bad, ma in grado allo stesso modo di tenerci col fiato sospeso, in un intenso susseguirsi di suspense e battute graffianti, il tutto condito da una regia semplicemente magnifica. Per celebrare la serie, abbiamo dedicato diversi FAQ e approfondimenti utili, in grado di approfondire lo show e prepararci al suo ultimo atto, come per esempio quali siano i collegamenti tra Better Call Saul e Breaking Bad, la cronologia completa di Better Call Saul, e anche dove sia ambientato BCS, o quando finirà Better Call Saul. Oggi invece vogliamo tornare alla produzione della creatura di Vince Gilligan e Peter Gould, per domandarci: quando uscirà la sesta e ultima stagione della serie?

Cerchiamo di fare ordine. Il 16 gennaio 2020 la serie viene rinnovata per la sua sesta e ultima stagione, che sarà anche la più lunga (contando 13 episodi in tutto), e lo stesso Peter Gould aveva accolto con entusiasmo la notizia, dicendosi grato di AMC e Sony per avergli permesso di poter portare a termine la storia che avrebbe voluto raccontare da sempre, e che dal mese successivo sarebbero iniziati i lavori.

Ed è stato così, la produzione dello show con protagonista Bob Odenkirk è iniziata a febbraio 2020, per vedersi costretta poco dopo a chiudere per colpa della pandemia di COVID-19 che, ovviamente, ne ha rallentato i tempi. Inizialmente, la serie aveva come finestra di lancio prevista l'inizio del 2021, con gennaio/febbraio come mesi più probabili, ora le cose sono molto diverse.

Stando a quanto abbiamo appreso dalle parole di uno dei protagonisti della serie, ovvero Giancarlo Esposito, interprete del temibile Gus Fring, le riprese non ricominceranno prima del 2021, addirittura potrebbero ripartire intorno al mese di marzo. Ciò rende difficile aspettarsi che lo show possa vedere la luce prima della fine del 2021, se non nei primi mesi del 2022, tornando al periodo di gennaio o febbraio. Una lunga, lunga attesa, che speriamo sia ripagata dalla stagione più incredibile di questo fantastico show.

E ora è il vostro turno: quando pensate che potrebbe uscire la sesta stagione di Better Call Saul? La attendete con ansia? Per farcelo sapere è molto facile, basta lasciarci un bel commento nello spazio dedicato e noi vi leggeremo e risponderemo con piacere!