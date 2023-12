Quando esce Bridgerton 3? Nuovi aggiornamenti sulla serie Netflix

Dopo il rinvio di Bridgerton 3 al 2024 a causa delle problematiche legate allo sciopero degli sceneggiatori e poi a quello degli attori, Netflix sta organizzando un anno ricco di sorprese e grandi novità in arrivo. La terza stagione di Bridgerton è tra quelle più attese dei fan della serie di Shonda Rhimes rimasti orfani del franchise quest'anno.

La doppiatrice Laura Döbrösi, che doppia nella versione ungherese il personaggio di Eloise in Bridgerton, ha dichiarato di aver iniziato le sue sessioni di doppiaggio per la terza stagione a ottobre tramite un post su Instagram.

Se si considera che il Los Angeles Times ha riportato che la serie drammatica coreana All of Us Are Dead di Netflix ha richiesto tre mesi per i lavori di doppiaggio, è probabile che questa tempistica possa applicarsi anche a Bridgerton.

Per All of Us Are Dead sono stati impiegati 55 diversi doppiatori per le battute della serie, più o meno lo stesso necessario per lo show di Shonda Rhimes. Questa notizia arriva poco dopo che la star di Bridgerton, Adjoa Andoh, ha confermato che la terza stagione sarebbe stata rinviata al 2024, il che non è poco se si considera che il doppiaggio è iniziato solo a ottobre.

Ciò significa che il processo di doppiaggio non sarà completato almeno fino a gennaio 2024.

A causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori, la terza stagione ha dovuto affrontare ancora più difficoltà, mentre i fan continuavano ad aspettare il ritorno della serie, ma questo nuovo aggiornamento dovrebbe rassicurare tutti sull'arrivo della nuova stagione. Se il doppiaggio dovesse concludersi entro gennaio, la Stagione 3 di Bridgerton potrebbe debuttare su Netflix addirittura lo stesso mese o nel febbraio 2024.

Nella nuova stagione, scritta dalla new entry Jess Brownell, Bridgerton vedrà Penelope Featherington (Nicola Coughlan) rinunciare finalmente alla sua lunga cotta per Colin Bridgerton (Luke Newton) dopo aver sentito le parole denigratorie di quest'ultimo nei suoi confronti nella scorsa stagione. Tuttavia, deciderà che è arrivato il momento di prendere marito, preferibilmente uno che le garantisca l'indipendenza necessaria per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano dalla madre e dalle sorelle.

Ma i tentativi di Penelope di sposarsi falliranno clamorosamente. Nel frattempo, Colin tornerà dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e molto più spavaldo, ma si renderà conto con sconforto che Penelope, l'unica persona che l'ha sempre apprezzato così com'era, gli sta dando il benservito. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, Colin si offrirà di fare da mentore a Penelope per aiutarla a trovare marito in questa stagione. Ma quando il suo aiuto inizierà a funzionare un po' troppo, Colin dovrà chiedersi se i suoi sentimenti per Penelope siano davvero solo amichevoli. A complicare le cose per Penelope ci sarà anche la rottura dell'amicizia con Eloise (Claudia Jessie).