Quando esce Bridgerton 3 su Netflix? Tutto quello che dovete sapere sui nuovi episodi

Quando esce Bridgerton 3 su Netflix? In questo articolo vi offriamo un riepilogo di tutto ciò che dovete sapere sulla terza stagione della popolare serie tv creata e scritta da Jess Brownell e prodotta da Shonda Rhimes.

Come confermato dal trailer ufficiale di Bridgerton 3, la nuova stagione della serie tv tornerà per un doppio appuntamento: la nuova stagione di Bridgerton sarà infatti divisa in due parti, con la Parte 1 composta dagli episodi 1-4 che sarà disponibile a partire dal prossimo 16 maggio e con la Parte 2 composta dagli episodi 5-8 che invece uscirà dal 13 giugno, sempre in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix.

Le immagini offerte dal nuovo trailer di Bridgerton 3 anticipano l’avvicinamento romantico di Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton), e offrono anche un ulteriore sguardo ai due protagonisti e ad altri membri del cast, tra cui Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Jessica Madsen (Cressida Cowper), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Hugh Sachs (Brimsley), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Hannah Dodd (Francesca Bridgerton), Harriet Cains (Philipa Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Polly Walker (Portia Featherington), senza dimenticare Martins Imhangbe (Will Mondrich) ed Emma Naomi (Alice Mondrich).

