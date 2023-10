Quando esce Bridgerton 3? Le ultime novità sulla serie Netflix

L'ultimo aggiornamento che avevamo avuto in merito era stato sullo data d'uscita di Bridgerton 3, indicata da una fuga di notizie e che la piazzava sul finire di questo 2023, ma il recente sciopero degli sceneggiatori e degli attori a Hollywood potrebbe aver posticipato i piani di Netflix e rinviato il tutto all'anno prossimo. Sarà davvero così?

Durante l'evento 2023 Tudum di Netflix, tenutosi lo scorso giugno, lo studio ha anticipato il ritorno del cast storico nella Stagione 3 di Bridgerton. Sebbene non sia stata fornita alcuna data di uscita, un tweet di Netflix Portugal, nel frattempo cancellato, che mostrava le foto in anteprima, indicava l'uscita per il 14 dicembre prossimo.

Le riprese della terza stagione sono iniziate nel luglio 2022 e si sono concluse nel marzo 2023, lasciando molto tempo per preparare un'eventuale anteprima entro il 2023. Per la stagione 1 sono trascorsi 10 mesi tra le riprese e l'uscita, mentre per la stagione 2 i mesi sono scesi a soli quattro.

Dato che la prima stagione di Bridgerton è stata distribuita durante le feste e ha riscosso un grande successo, diventando la serie in lingua inglese più vista all'epoca, una première per la stagione 3 a dicembre non sarebbe un'ipotesi troppo azzardata.

Dato che le riprese di Bridgerton si erano concluse molto prima dell'inizio degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori, iniziati rispettivamente a maggio e a luglio, questi non dovrebbero avere un impatto sull'uscita della terza stagione, a meno che non si siano rese necessarie delle riprese aggiuntive.

Con gli ultimi prodotti in streaming, compresi quelli che si trovano su Netflix, è diventato sempre più comune che le date di uscita vengano annunciate a ridosso del loro debutto rispetto a quanto avveniva in passato, o anche rispetto al preavviso che verrebbe dato per un film.

Ad esempio, la data d'uscita dello spin-off su Queen Charlotte è stata annunciata a febbraio ed è poi uscita il maggio successivo, così come la quarta stagione di Sex Education, la cui data d'uscita a fine settembre è stata confermata solo qualche mese prima.

Ma con alcuni grandi show, Netflix preferisce dare agli spettatori un ampio preavviso, come nel caso di You, la cui uscita della quarta stagione a febbraio è stata annunciata a settembre, dando agli spettatori un preavviso di cinque mesi.