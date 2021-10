Quando esce La casa di carta 5 Parte 2? Tutte le ultime novità sul gran finale

Abbiamo da poco guardato il trailer de La Casa di Carta 5 Parte 2, che ci ha dato un piccolo assaggio di ciò che potremo vedere nell'atto finale della serie. Ormai da un mese sono nate varie teorie sul finale de La Casa di Carta, ma ecco ciò che sappiamo dalle ultime notizie e quando potremo scoprire se le speculazioni saranno confermate.

In primis rispondiamo all'ultima questione: lo show tornerà su Netflix il 3 Dicembre, con i suoi cinque episodi conclusivi.

Per il resto non sono molte le anticipazioni e le novità che abbiamo al riguardo. Sappiamo che sicuramente Rafael potrebbe avere un ruolo più rilevante in tutta la storia. Il figlio di Berlino è stato presentato in alcuni flashback, in cui è stato chiaro sin da subito il rapporto conflittuale che aveva con il padre. Che possa, adesso, entrare a far parte del colpo? Chissà.

Per quanto riguarda gli altri, sappiamo che la banda è nella Banca di Spagna da più di 100 ore, e si ritroverà ad affrontare l'esercito, mentre il Professore dovrà fare di tutto per salvarli. Secondo molti sarà proprio lui a sacrificarsi per il suo gruppo, andando in galera alla fine di tutto. Ma chissà, magari questo colpo riuscirà. L'unica cosa che sappiamo è che deve far attenzione ad Alicia Sierra, che non sembra avere le migliori intenzioni.

Per saperne di più, purtroppo, dovremo aspettare ancora un po'. Nell'attesa i fan daranno sicuramente vita ad altre, interessanti, teorie.