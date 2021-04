Quando esce Cobra Kai 4? La risposta di Netflix in questo video

I numerosi fan dei film di Karate Kid aspettano con ansia di scoprire altri dettagli riguardo la quarta stagione di Cobra Kai. In un video segnaliamo i commenti di Netflix riguardo la data di uscita della quarta parte delle vicende dello show.

Trovate il filmato in calce alla notizia, condiviso sul canale EveryEye Plus di YouTube. Nel video parleremo di quando potranno essere disponibili le prossime puntate inedite, dopo le parole di Ted Sarandos, CEO di Netflix che ha spiegato quali sono state le conseguenze della pandemia di Coronavirus sui set di tutto il mondo, rivelando quando saranno pronte alcune delle serie più famose prodotte dal colosso dello streaming.

Oltre a The Witcher e You infatti, Ted Sarandos ha anche citato la serie sequel di Karate Kid, dando qualche informazione in più sulla data di uscita. I fan di Cobra Kai sono in attesa di sapere quando continueranno le vicende dei personaggi interpretati da Ralph Macchio, William Zabka, Martin Kove, Tanner Buchanan, Mary Mouser e tutti gli altri. Come sapete le prossime puntate inedite saranno molto importanti per lo show, in particolare dopo gli eventi del finale di Cobra Kai 3, infine se cercate altre indiscrezioni sulla serie, nei giorni scorsi sono stati confermati gli attori presenti in Cobra Kai 4, mentre è stata condivisa anche una nuova versione della sigla, ricreata in versione anime.