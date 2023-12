Quando esce Cobra Kai 6? Nuovi aggiornamenti dai creatori della serie

Dall'annuncio della sesta stagione di Cobra Kai, non ci sono stati grandissime novità su quella che sarà l'ultima mandata di episodi della serie che finalmente troverà una sua conclusione. Dopo i mesi caratterizzati dagli scioperi a Hollywood di sceneggiatori e attori, i produttori dello show hanno dato un indizio sulla possibile data d'uscita.

Le riprese della sesta stagione, destinata a essere l'ultima stagione della serie sequel di Karate Kid, sono iniziate all'inizio dell'anno ma sono state interrotte a causa dell'ondata di azioni sindacali che ha investito Hollywood. Dopo la risoluzione dello sciopero degli attori SAG-AFTRA a novembre, la star della serie Xolo Maridueña aveva confermato di sapere già quando riprenderanno i lavori e che la data in questione sarebbe "proprio dietro l'angolo".

Durante una recente intervista con Deadline, il trio di autori è stato interrogato su quando il pubblico dovrebbe aspettarsi l'arrivo della sesta stagione di Cobra Kai sui propri schermi. Sebbene il team non abbia fornito una data concreta, Hayden Schlossberg ha confermato che la stagione finale dello show arriverà nel 2024, ammesso che "non accada nient'altro di catastrofico nell'industria".

"L'unica condizione è che non accada nient'altro nel settore. La speranza è quella di far uscire questo progetto il prima possibile per i fan che lo stanno aspettando".

Dal suo debutto originale su YouTube Red nel 2018, Cobra Kai si è guadagnato recensioni entusiastiche da parte di pubblico e critica. Con la prima stagione che vanta un impressionante 100% su Rotten Tomatoes, e ogni stagione successiva che non è mai scesa al di sotto del 90%, lo show si è costantemente dimostrato un successore più che degno dei film originali di Karate Kid. Saga che presto verrà arricchita da un nuovo capitolo di Karate Kid con Jackie Chan e lo stesso Ralph Macchio.

Con la sesta stagione che si appresta a concludere la serie, sarà interessante vedere se gli showrunner riusciranno ad aggiungere un'altra stagione di successo alla loro già impressionante scia di risultati.