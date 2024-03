Quando esce Cobra Kai 6? Le novità sull'ultima stagione della serie Netflix

Cobra Kai 6 rappresenta una sorta di punto di arrivo per una serie che, partita in sordina come uno show esclusivo per You Tube, è riuscita poi a guadagnarsi il seguito sufficiente per sbarcare sulla piattaforma Netflix. Questo ha portato verso la possibilità di sfruttare al meglio il franchise di riferimento.

Ed il lavoro svolto fino ad ora, come dimostrato anche dalla nostra recensione di Cobra Kai 5, nonostante inizi a mostrare il fianco a qualche imperfezione, resta comunque davvero pregevole per una produzione che attinge a piene mani da una saga cinematografica iconica e che, almeno al momento, è riuscita a rispettare il materiale di partenza.

In tutto questo però una domanda sarà sorta spontanea in tutti i fan di Karate Kid: quando arriverà il momento di vedere la sesta stagione dello show?

Le ultime notizie in merito le abbiamo avute di recente proprio dal creatore dello show, il quale su X ha rivelato che era in procinto di iniziare i preparativi per girare i nuovi episodi. Questo accadeva a Gennaio 2024.

Lo scorso 5 febbraio poi è intervenuta anche la stessa Netflix, la quale ha pubblicato un video su You Tube in cui annunciava ufficialmente l'inizio delle riprese di Cobra Kai 6. Ci ha tenuto poi ad indicare che il tutto sta procedendo senza alcun problema.

Basandoci quindi su quelli che sono stati i tempi di realizzazione delle scorse stagioni, approssimativamente ci si potrebbe aspettare il rilascio di questi nuovi episodi verso la fine del 2024. Voi che ne pensate?