Quando inizierà il DCU di James Gunn? Tutto quello che dovete sapere su Creature Commandos

Quando inizierà il DCU di James Gunn? Prima del film Superman: Legacy, che arriverà al cinema l'11 luglio 2025, la nuova saga dei DC Studios avrà formalmente inizio con l'attesa serie tv animata Creature Commandos, che sarà distribuita in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand Max.

Sfortunatamente per il momento non è ancora stata comunicata una data d'uscita ufficiale per Creature Commandos, ma solo una finestra temporale: stando a quanto rivelato in questi giorni da Sean Gunn, fratello di James Gunn che nel DCU interpreterà diversi ruoli come doppiatore nella serie tv animata ma che assumerà anche la parte di Maxwell Lord nei progetti live-action, Creature Commandos uscirà nel corso dell'autunno 2024.

Non è dato sapere, per il momento, se e quando la serie arriverà in Italia, né soprattutto su quale piattaforma: in passato abbiamo visto i contenuti esclusivi di Max (ex HBO Max) 'disperdersi' nel passaggio in Italia, con ad esempio Tokyo Vice finito su Paramount+ e Peacemaker arrivato addirittura tramite TimVision, dunque restate sintonizzati per saperne di più.

Ricordiamo che il cast di Creature Commandos sarà formato da Sean Gunn nel doppio ruolo di Weasel e di G.I. Robot, Frank Grillo in quello di Rick Flag Sr., Maria Bakalova nei panni della Principessa Ilana Rostovic, Indira Varma nel ruolo della Sposa, Zoe Chao nel ruolo di Nina Mazursky, Alan Tudyk nel ruolo del Dr. Phosphorus, David Harbour nel ruolo di Eric Frankenstein e Steve Agee nel ruolo di John Economos, già interpretato in The Suicide Squad e nella prima stagione di Peacemaker.

Recentemente, è stata annunciata anche Anya Chalotra di The Witcher nel ruolo di Circe.