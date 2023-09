Quando esce Daredevil: Born Again? Le ultime novità sulla serie Marvel

Quando esce Daredevil: Born Again? Ecco tutte le ultime novità sull'attesissima serie del Marvel Cinematic Universe, che vedrà l'amato attore Charlie Cox riprendere i panni del supereroe di Hell's Kitchen.

Purtroppo, gli ultimi aggiornamenti non sono esattamente positivi: in questi giorni, infatti, Marvel e Disney hanno rinviato tutte le serie MCU in uscita per Disney+ ad eccezione di Loki 2, già pronta e in attesa di debuttare sulla piattaforma di streaming no demand ad ottobre prossimo: purtroppo, gli scioperi del sindacato degli sceneggiatori WGA e del sindacato degli attori SAG che stanno paralizzando Hollywood nelle ultime settimane hanno colpito nel segno, e avendo perso diversi mesi di lavorazione su tantissimi progetti in sviluppo la Marvel è stata costretta a cambiare il suo calendario uscite.

Il danno per Daredevil: Born Again è stato doppio, dato che come saprete la nuova serie dedicata al Diavolo di Hell's Kitchen sarà il progetto più lungo mai creato sia da Disney+ che dai Marvel Studios, dato che la prima stagione sarà composta da ben 18 episodi: non è chiaro a che punto fosse la produzione della serie prima che il set venisse chiuso a causa del primo sciopero (quello degli sceneggiatori), e vale la pena sottolineare che al momento Daredevil: Born Again non ha ricevuto una nuova data d'uscita nel calendario aggiornato dei Marvel Studios. Questo perché, chiaramente, finché gli scioperi non saranno terminati e Hollywood non sarà tornata alla normalità la Marvel e la Disney non potranno fare una stima accurata in fatto di tempistiche di uscita.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità. Nel frattempo, scoprite le ultime indiscrezioni sulla trama di Daredevil: Born Again, che dovrebbe collegarsi anche a Spider-Man 4 con Tom Holland.