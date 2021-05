Quando esce Don Matteo 13 su Rai 1 e RaiPlay? Tutte le novità aspettando Raoul Bova

L’attesissima tredicesima stagione di Don Matteo sta già facendo parlare di sé dopo le indiscrezioni riguardo ad un grosso cambiamento nel casting della fiction di Rai1. Gli appassionati possono aspettarsi davvero di tutto da questa nuova stagione.

Riprese

Le riprese di Don Matteo 13 partiranno il 31 maggio 2021 a Spoleto e dovrebbero durare almeno fino al 15 giugno 2021.

Cast

La notizia clamorosa dell’addio di Terence Hill a Don Matteo ha sorpreso i fan della serie campione di ascolti di Rai1, Raoul Bova dovrebbe sostituirlo nei panni di un nuovo prete ed il passaggio di consegne dovrebbe avvenire nella quarta puntata della nuova stagione. Inutile dire che sarà un momento davvero importante ed una vera e propria rivoluzione per la serie.

Le indiscrezioni riguardanti il ritorno di Flavio Insinna nei panni del capitano Flavio Anceschi sembrano aver trovato conferma, anche se pare che sarà presente in un solo episodio. Invece non rivedremo Milena Miconi, che interpretava la sindaca di Gubbio Laura Respighi moglie proprio di Anceschi. Non mancherà invece Nino Frassica nei panni del maresciallo Cecchini.

Data di uscita

A causa dell’emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19 è sempre difficile ipotizzare una data di uscita, tuttavia la tredicesima stagione dovrebbe andare in onda il prossimo autunno se non ci saranno ritardi, al più tardi all’inizio del 2022.



Siete impazienti di vedere Don Matteo 13 e Raoul Bova come nuovo protagonista? Fatecelo sapere nei commenti!