Quando esce Dune: Prophecy? Tutto sulla serie tv prequel del film Dune

Quando esce Dune: Prophecy? Ora che è stato confermato che Dune: Parte 3 è ufficialmente in lavorazione, cerchiamo di capire come si evolverà il franchise creato dal regista Denis Villeneuve a partire dal famoso romanzo di fantascienza di Frank Herbert.

Attualmente Dune: Prophecy - inizialmente nota come Dune: Sisterhood - non ha ancora una data d'uscita specifica, ma Warner Bros Discovery e la piattaforma di streaming on demand Max - evoluzione del servizio HBO Max - hanno confermato che la serie debutterà nell'ultimo trimestre del 2024, ovviamente in esclusiva su Max: è possibile che in Italia lo show sarà disponibile su Sky e NOW, come spesso accade per le serie HBO, ma il fatto che in questo caso si tratti di un titolo Max rende la cosa più incerta, dato che in passato le serie della piattaforma sono arrivate in Italia attraverso varie modalità (ricordiamo ad esempio Peacemaker su TimVision o Tokyo Vice su Paramount+).

Dune: Prophecy nasce insieme ai film di Denis Villeneuve, quando dopo l'acquisizione dei diritti televisivi e cinematografici del franchise di Dune da parte di Legendary Entertainment nel 2016, lo studio nel 2017 iniziò lo sviluppo di Dune: Parte 1 e Dune: Parte 2. L'annuncio ufficiale della serie è arrivato da Legendary Television nel 2019, e si tratterà a tutti gli effetti di uno spin-off dei film di Villeneuve, il quale è coinvolto come produttore esecutivo.

Le riprese sono iniziate a novembre 2022 a Budapest e Giordania, le stesse location principali dei film, e si sono concluse a dicembre 2023. Per altri contenuti ecco tutto quello che dovete sapere su Dune: Prophecy.

Twin Peaks Coll.Colmpl. 1-3 ( Box 16 Br) è uno dei più venduti oggi su