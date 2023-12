Quando esce il nuovo episodio di Invincible 2? Parla il produttore

Finalmente tutti gli appassionati dell'opera di Robert Kirkman hanno potuto vedere la prima parte delle nuove avventure di Mark in Invincible 2. Ovviamente però non è ancora finita perché adesso è montata l'attesa per quella che si preannuncia una seconda tranche esplosiva e ricca di altre sorprese incredibili.

Ecco quindi che nel mentre che ci chiediamo se avete saputo quando arriverà il primo trailer di The Boys 4, il co-showrunner Simon Racioppa ci conferma quando vedremo il quinto episodio di Invincible 2.

In una recente intervista con Geekcentric si è infatti così espresso sul futuro dello show Prime Video: " Sono sia sollevato che spaventato per ciò che sta per arrivare. Provo sollievo perché sono tipo: 'Ce l'abbiamo fatta finalmente!'. Spero che queste prime puntate siano state emozionanti per tutti. Speriamo vi facciano riflettere per le prossime settimane...o mesi. Questo è quello che mi auguro sia arrivato alla gente".

Al momento però sembra che i fan dovranno aspettare qualche mese per vedere come proseguiranno le vicende di Mark ed Omni-Man. Alcune voci parlano di Gennaio 2024, ma forse anche febbraio.

Voi che ne dite? Siete curiosi di vedere come andranno avanti le cose dopo quanto accaduto negli ultimi episodi? Oltretutto ci chiediamo: che problema ha Prime Video con i fantasy?