Quando esce il film di Rick Grimes? Le ultime novità per i fan di The Walking Dead

Tutti i fan di The Walking Dead si stanno domandando ormai da anni che fine ha fatto lo sceriffo protagonista della serie, Rick Grimes, interpretato da Andrew Lincoln per ben nove stagioni. L’attore ha rivelato recentemente qualche notizia in più sul progetto del film dedicato all’iconico personaggio.

Andrew Lincoln ha affermato ad ABC che le riprese del film potrebbero finalmente iniziare nella primavera del 2021 se il lancio del vaccino contro il COVID-19 andrà come previsto avendone rallentato i lavori fino ad ora.

"Sembra che ci sia un certo senso di positività e la cavalleria sta arrivando con i vaccini", ha detto. "E c'è una vera sorta di senso di rinnovamento, si spera."



Quando Lincoln ha lasciato la serie alla nona stagione, i programmi per realizzare dei film erano giù in cantiere. Abbiamo visto Rick per l’ultima volta ferito dopo l’esplosione di un ponte e portato chissà dove da Jadis grazie ad un elicottero della Civic Republic Military. Il direttore creativo di The Walking Dead, Scott Gimple ha affermato che il piano è ancora quello di realizzare una trilogia di film su Rick Grimes in uscita nelle sale.

Difficile dire che arco temporale copriranno le pellicole visto che la serie si è spostata nel futuro rispetto a quando abbiamo visto Rick per l’ultima volta.



The Walking Dead: The World Beyond ha ampliato l’universo creato da Robert Kirkman e inserito diversi indizi che rivelano qualcosa in più sulle sorti dello sceriffo. L’attrice Annet Mahendru ha confermato che la serie condurrà direttamente al primo film di Rick Grimes.



Con The Walking Dead che terminerà con l’undicesima stagione e le serie spin-off che non stanno facendo i numeri a cui AMC era abituata, i film su Rick Grimes potrebbero riaccendere l’entusiasmo dei fan. Lo sceriffo Grimes di Lincoln è un personaggio molto popolare quindi la produzione dovrebbe iniziare presto prima che il franchise The Walking Dead si esaurisca ed in tempo per uscire dopo la fine della serie.