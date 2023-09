Quando esce For All Mankind 4? Finalmente abbiamo una data d'uscita

Quando esce For all mankind 4? Nelle scorse ore, dopo mesi di attesa, la piattaforma di streaming on demand Apple TV ha finalmente svelato ai suoi abbonati la data d'uscita degli attesissimi nuovi episodi dell'acclamata serie tv.

Oltre un anno dopo l'annuncio del rinnovo di For All Mankind, il servizio di streaming ha annunciato che i 10 episodi della quarta stagione faranno il loro debutto globale venerdì 10 novembre in esclusiva su Apple TV+: le puntate avranno una distribuzione settimanale, con un nuovo episodio ogni venerdì, fino al gran finale previsto per il 12 gennaio 2024. L'annuncio della data d'uscita di For all mankind 4 è avvenuto tramite la pubblicazione di un nuovo video promozionale pensato come uno spot pubblicitario per il reclutamento dell'agenzia spaziale Helios al centro della storia: potete riprodurlo nel player disponibile in calce all'articolo.

Il cast di ritorno per la quarta stagione comprende Joel Kinnaman, Wrenn Schmidt, Krys Marshall, Edi Gathegi, Cynthy Wu e Coral Peña, insieme ai nuovi personaggi interpretati da Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern e Svetlana Efremova. For All Mankind è stato creato dal vincitore dell'Emmy Award Ronald D. Moore e dai candidati agli Emmy Ben Nedivi e Matt Wolpert. Nedivi e Wolpert sono anche gli showrunner e i produttori esecutivi insieme a Moore e Maril Davis di Tall Ship Productions, oltre a David Weddle, Bradley Thompson e Seth Edelstein.

For All Mankind è prodotto da Sony Pictures Television. Tutte le prime 3 stagioni di For all mankind sono disponibili in esclusiva su Apple TV+.