Quando esce Grey's Anatomy 20? Tutto sulla nuova stagione

Dopo il rinnovo di Grey's Anatomy avvenuto all'inizio di quest'anno, i fan della longeva serie televisiva non vedono l'ora di vedere il ritorno sul piccolo schermo dei loro personaggi preferiti, anche se chiaramente non tutti torneranno e la scorsa stagione la star dello show Ellen Pompeo ha avuto un ruolo ridotto ma rimarrà come voice over.

Con ben 420 episodi dal suo debutto nel 2005, Grey's Anatomy è il medical drama più longevo della storia della TV ed è stato rinnovato per la sua 20° stagione nel febbraio 2023. Nonostante nella Stagione 19 siano rimasti solo tre membri del cast originale (Ellen Pompeo, Sandra Wilson e James Pickens Jr.) e la popolarità sia diminuita, la serie è ancora uno dei programmi più seguiti della ABC.

Deadline ha rivelato che la writers' room per la stagione 20 di Grey's Anatomy ha aperto ufficialmente i battenti lunedì 2 ottobre, dopo la fine dello sciopero estivo della WGA. Nello stesso giorno sono state aperte anche le writers' room per la stagione 2 di Fire Country, la stagione 3 di Ghosts, la stagione 21 di NCIS, la stagione 3 di Abbott Elementary e la stagione 3 di Yellowjackets.

Al momento non ci sono conferme ufficiali su chi farà parte del cast della Stagione 20, anche se lo show si concentrerà maggiormente sull'ensemble dopo l'addio della Meredith Grey di Ellen Pompeo nella Stagione 19. Meg Marinis, membro di lunga data della troupe, assumerà anche il ruolo di showrunner per la stagione 20, mentre Krista Vernoff si dimetterà.

La stagione 19 di Grey's Anatomy ha iniziato le riprese il 3 agosto 2022, prima di debuttare sulla ABC all'inizio di ottobre 2022, un intervallo di tempo piuttosto breve per la sua stagione di 20 episodi. Tenendo conto di questo, anche la stagione 20 potrebbe iniziare rapidamente, anche se tutto dipende dalla conclusione dello sciopero SAG-AFTRA ancora in corso.

Se Grey's Anatomy dovesse iniziare le riprese alla fine del 2023 o all'inizio del 2024, si prevede che la serie torni in onda per una première nella primavera del 2024, che sarebbe la prima première primaverile dalla prima stagione. Ma con la writers' room ora in corso, le cose dovrebbero progredire abbastanza rapidamente una volta che gli attori avranno il via libera per tornare al loro lavoro.