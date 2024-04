Quando esce Grey's Anatomy su Disney+? Date e anticipazioni sulla stagione 20

Quando uscirà Grey's Anatomy 20 su Disney+? Se siete fan di Grey's Anatomy e non vedete l'ora di tornare in corsia, in questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere sull'arrivo in Italia dei nuovi episodi della popolare serie tv.

Disney+ ha annunciato che Grey's Anatomy tornerà in Italia il 25 aprile sulla piattaforma streaming per la sua attesissima ventesima stagione, con nuovi episodi settimanali ogni giovedì: il medical drama, giunto al traguardo storico della ventesima stagione, segue un gruppo di medici del Grey Sloan Memorial che si trovano quotidianamente ad affrontare decisioni di vita o di morte.

Tra le prime guest star annunciate per questa stagione ci saranno Jessica Capshaw che riprenderà il suo ruolo nei panni di Arizona Robbins, mentre Alex Landi tornerà nel ruolo del dottor Nico Kim. Nel frattempo, Natalie Morales arriverà al Grey Sloan Memorial Hospital per interpretare Monica Beltran, un chirurgo pediatrico il cui pragmatismo e la cui lucidità l'hanno resa una delle migliori nel suo campo, mentre Freddy Miyares si unisce al cast con un ruolo ricorrente nel ruolo di Dorian, un paziente intelligente, affettuoso e simpatico che è stato coinvolto in un grave incidente e sta lottando per il suo futuro.

Shonda Rhimes è l'ideatrice e la produttrice esecutiva di Grey's Anatomy. Meg Marinis è showrunner e produttrice esecutiva. La serie è prodotta da ABC Signature, parte dei Disney Television Studios.

Per altri contenuti vi ricordiamo che Grey's Anatomy è già stato rinnovato per la stagione 21.

Battlestar Galactica La Serie Completa (Box da 23 Dischi) è uno dei più venduti oggi su