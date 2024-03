Quando esce House of the Dragon 2? Facciamo il punto della situazione

Continua a crescere l’attesa per la seconda stagione di House of the Dragon, con le ultime indiscrezioni relative alla data d’uscita che potrebbero far gioire gli appassionati degli adattamenti televisivi dei romanzi di George R.R. Martin. Stando alle parole di J.B. Perrette, infatti, lo show tornerà sugli schermi già a partire dal giugno 2024.

Dopo aver parlato del numero di episodi di House of the Dragon 2, torniamo ad occuparci della serie che andrà in onda su Sky e Now per chiarire la confusione nata intorno alle dichiarazioni contrastanti fatte a proposito della data di debutto della stagione.

Se Matt Smith, interprete di Daemon Targaryen, aveva infatti anticipato che i nuovi episodi sarebbero usciti ad agosto 2024, il CEO della divisione streaming e gaming di Warner Bros. Discovery ha specificato, durante una conferenza che le nuove puntate porteranno gli spettatori di nuovo all’interno della mondo creato dallo scrittore statunitense già nel prossimo giugno.

Ancora non è stato rivelato molto rispetto alla trama delle nuove puntate dello spin off prequel della serie madre, ma, da quanto anticipato dal primo trailer e dalle prime immagini, il pubblico potrà aspettarsi una narrazione ricca di battaglie gigantesche e di momenti epici capaci di tenerli incollati alla poltrona.

In attesa di scoprire qualcosa di più e di poter tornare nell’universo di Game of Thrones, vi lasciamo alle parole di Olivia Cooke a proposito del suo personaggio in House of the Dragon.