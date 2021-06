Quando esce House of the Dragon? Le ultime sulla data dello spinoff di Game of Thrones

Le riprese di House of the Dragon, l'attesissima serie televisiva fantasy basata sul romanzo Fuoco e sangue di Geroge RR Martin, sono iniziate ad aprile a Londra. La serie è il primo spin-off di Game of Thrones che si è concluso non senza polemiche nel 2019.

House of the Dragon sarà ambientata 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones e racconterà la storia della Casa Targaryen dopo la Conquista di Aegon. Coprirà anche gli eventi della Guerra Civile Targaryen comunemente chiamata Danza dei Draghi. Anche la trama si dice che sia piuttosto interessante e affascinante ma ovviamente è ancora tutto top-secret, anche se gli addetti ai lavori hanno affermato che House of the Dragon sarà spettacolare.



Il cast include Olivia Cooke come Alicent Hightower, Emma D'Arcy come Principessa Rhaenyra Targaryen, Paddy Considine come Re Viserys Targaryen, Matt Smith come Principe Daemon Targaryen, Steve Toussaint come Lord Corlys Velaryon alias il Serpente Marino, Eve Best come Principessa Rhaenys Velaryon, Rhys Ifans come Otto Hightower, Sonoya Mizuno come Mysaria e Fabien Frankel come Ser Criston Cole. Recentemente Graham McTavish è entrato nel cast di House of the Dragon in un ruolo misterioso.



Il compositore nominato ai Grammy Award Ramin Djawadi, che ha creato la colonna sonora di Game of Thrones, sta tornando per comporre nuova musica per lo spin-off. Miguel Sapochnik e Ryan Condal saranno i produttori esecutivi e gli showrunner della prima stagione di House of the Dragon. George RR Martin si unirà anche come produttore esecutivo insieme a Vince Gerardis. e Casey Bloys.



Non c'è ancora una data di uscita ufficiale per House of the Dragon ma il debutto è previsto nel 2022 su HBO Max, come si legge nel tweet della pagina ufficiale che trovate in calce alla notizia.



Sicuramente questa è una produzione importante e dopo la fine delle riprese ci sarà da fare un gran lavoro anche in fase di post-produzione perciò il 2022, a meno di intoppi dovuti alla pandemia, sarà l'anno di House of the Dragon! Voi l'attendete con ansia? Fatecelo sapere nei commenti!