Quando esce in Italia nuovo Futurama? Scoprite la data del revival di Disney+

Disney+ ha annunciato ufficialmente che l’undicesima stagione di Futurama, l’amata serie animata per adulti di Matt Groening e David X. Cohen, sta per arrivare anche in Italia in esclusiva per la piattaforma di streaming on demand.

L'atteso revival di Futurama, come confermato in questi minuti da Disney+ Italia, arriverà nel nostro paese da lunedì 24 luglio solo sulla piattaforma streaming, con nuovi episodi ogni settimana.

Dopo una breve pausa di appena dieci anni, Futurama è uscito trionfalmente dalla capsula criogenica, con il cast originale al completo e lo spirito satirico intatto. I 10 episodi inediti dell'undicesima stagione sono adatti a tutti: i nuovi spettatori infatti potranno iniziare la serie da qui, mentre i fan di lunga data avranno le risposte che aspettavano da un decennio, tra cui gli sviluppi dell’epica storia d'amore tra Fry e Leela, il misterioso contenuto della lettiera di Nibbler, la storia segreta del malvagio Babbo Natale Robot e la sorte dei girini di Kif e Amy. Nel frattempo c'è una nuova pandemia in città, mentre la troupe esplora il futuro dei vaccini, dei bitcoin, della cancel culture e della TV in streaming.

La stagione, composta da 10 episodi, è interpretata nella versione originale da John DiMaggio, Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman. Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale del revival di Futurama.