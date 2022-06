Quando esce in Italia Westworld 4? Fate molta attenzione, ci sono 2 date diverse

Il nuovo trailer di Westworld 4 ha fatto venire l'acquolina in bocca a tutti i fan della saga fantascientifica di HBO creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, ma quando, esattamente, i nuovi episodi della serie saranno disponibili in Italia?

Fate molta attenzione, perché ci sono due diverse date d'uscita per Westworld 4 in Italia: i nuovi episodi dello sci-fi drama di culto targato HBO - descritti come un’oscura odissea sul destino della vita senziente sulla Terra - arriveranno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 4 luglio. Tuttavia, per chi volesse seguire la serie in contemporanea assoluta con il debutto americano sul network HBO, Westworld 4 sarà disponibile già dal 27 giugno, in versione originale sottotitolata on demand e in streaming.

Nel cast della quarta stagione tornano i protagonisti Evan Rachel Wood, la vincitrice dell’Emmy Thandiwe Newton, James Marsden, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e Angela Sarafyan. Tra le new-entry segnaliamo la vincitrice del premio Oscar per West Side Story Ariana DeBose. La quarta stagione di Westworld sarà composta da otto nuovi episodi, ancora prodotti dai creatori Jonathan e Lisa Joy, insieme a Alison Schapker, Denise Thé, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis, e Ben Stephenson. La serie è una produzione Kilter Films e Bad Robot Productions in associazione con Warner Bros. Television, basata sull'omonimo film scritto da Michael Crichton.

Per altri contenuti, ammirate il nuovo poster ufficiale di Westworld 4.