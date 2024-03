Quando esce LOL: Chi Ride è Fuori 4 su Prime Video? Tutti i dettagli

Anno nuovo, LOL nuovo: lo show che dal 2021 fa ridere gli utenti Amazon Prime Video è pronto a tornare sulla piattaforma con una nuova stagione e, ovviamente, un cast completamente rinnovato. Ma quali saranno le tempistiche? Anche stavolta la nuova stagione verrà divisa in due parti? Facciamo un veloce recap della situazione!

Mentre Amazon ci svela la sigla di LOL: Chi Ride è Fuori 4, partiamo da una certezza: la quarta stagione del popolarissimo show comico farà il suo debutto su Prime Video a partire dal prossimo 1 aprile, giornata durante la quale verranno pubblicati i primi 4 episodi della serie.

Anche stavolta, dunque, assisteremo alla suddivisione a cui Amazon ci ha già abituato per le scorse stagioni: lo show condotto da Fedez, Frank Matano e Lillo ci verrà presentato in due parti, con gli ultimi 2 episodi che non verranno pubblicati prima del prossimo 8 aprile, giornata durante la quale scopriremo quindi chi sarà riuscito a trattenere le risate fino alla fine.

Con un cast composto da nomi del calibro di Diego Abatantuono, Rocco Tanica, Angela Finocchiaro, Giorgio Panariello, Aurora Leone e tanti ancora, LOL: Chi Ride è Fuori 4 promette di non tradire le aspettative dei fan: sarà fiducia ben riposta? Lo scopriremo tra qualche giorno!

