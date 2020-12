Quando esce su Netflix Stranger Things 4? Le ultime news sulla produzione

Siamo ormai tutti pronti a tornare a Hawkins, Indiana: Stranger Things è in produzione con la sua quarta stagione, che continuerà le avventure di Undici e dei suoi amici nella battaglia contro i msotri del Sottosopra. Nel frattempo, abbiamo scoperto che il famoso attore Robert Englund entrerà a far parte del cast di Stranger Things 4.

Mentre rimaniamo in attesa di grosse novità, in ogni caso, abbiamo dedicato alla serie diversi approfondimenti utili e FAQ, come per esempio una focus sulla malattia di Dustin in Stranger Things, o anche un approfondimento su che cosa voglia dire Stranger Things, o ancora quanto sia alto un Demogorgone in Stranger Things. E mentre abbiamo approfondito anche le location del set di Stranger Things 4, oggi invece cercheremo di rispondere a una domanda sulla serie ideata Ross e Matt Duffer che continuano a chiederci in molti: quando esce il quarto ciclo di episodi? Facciamo chiarezza.

E partiamo con ordine. Ripercorriamo la storia della produzione della quarta stagione: i lavori sono cominciati nel mese di marzo 2020; lavori che hanno dovuto interrompersi molto presto, tuttavia, a causa della pandemia globale di COVID-19, che ha causato lo stop forzato al cast. Molti mesi sono passati, e finalmente il 2 ottobre 2020, come testimoniato da un post su Twitter dell'account ufficiale della serie (che potrete trovare in calce alla notizia), sono ripartite le riprese, a pieno regime come testimonia la grande mole di informazioni che abbiamo ricevuto da quel momento in avanti.

E per quanto riguarda l'uscita? In tempi normali, avremmo potuto immaginare all'inizio del 2021 come data probabile per la pubblicazione della quarta stagione dello show. Ora, invece, è più difficile fare ipotesi: nel migliore dei casi (senza ulteriori stop o rallentamenti), il quarto ciclo di episodi della serie potrebbe uscire nella primavera del 2021, con un target possibile quello dell'anniversario del disastro di Chernobyl, avvenuto il 26 aprile 1986 (anno in cui sarà ambientata proprio la quarta stagione). Nella peggiore delle ipotesi, invece, si dovrà aspettare almeno la fine dell'estate del 2021, se non l'autunno avanzato: speriamo non sia così. Rimanete sintonizzati sulle nostre pagine per saperne di più, appena avremo le informazioni dettagliate.

E ora siete voi a parlarci: quando pensate che uscirà la quarta stagione di Stranger Things?