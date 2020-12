Quando esce la nuova puntata di Grey's Anatomy? Guida di fine 2020

La diciassettesima stagione del medical drama più longevo nella storia della televisione arriva anche in Italia tradotta completamente in italiano. La serie ha già debuttato in Italia il 24 novembre e qualche giorno prima negli Stati Uniti, ma quando arrivano i nuovi episodi?

La nuova stagione ha già debuttato con due episodi ricchi di emozioni con graditi ritorni sotto forma di sogni e il tema della pandemia di Covid-19 che è decisamente molto attuale. Pare inoltre che questa nuova stagione di Grey's Anatomy non sia stata curata dalla creatrice Shonda Rhimes impegnata in altri progetti televisivi, ma dalla showrunner Krista Vernoff. Nonostante ciò, vediamo insieme la programmazione certa dei prossimi episodi.

La doppia premiere e 17x03 di Grey’s Anatomy dal titolo All Tomorrow’s Parties e The Center Won’t Hold è andata in onda il 12 novembre negli Stati Uniti e il 24 novembre in Italia su Sky. La messa in onda della terza puntata di Grey’s Anatomy 17, invece, è avvenuta il 19 novembre negli Stati Uniti e il primo dicembre in Italia. Il numero di episodi previsti per quest’anno ancora non si conosce, ma pare possano essere soltanto 16 e per momento si hanno i palinsesti solo dei primi 6 episodi:

Grey’s Anatomy 17x01 - All Tomorrow’s Parties (Tutte le feste di domani), 12 novembre 2020 (USA) 24 novembre 2020 (ITA)

Grey’s Anatomy 17x02 - The Center Won’t Hold (Il centro non regge), 12 novembre 2020 (USA) 24 novembre 2020 (ITA)

Grey’s Anatomy 17x03 - My Happy Ending (Il mio lieto fine), 19 novembre 2020 (USA) 1 dicembre 2020 (ITA)

Grey’s Anatomy 17x04 - You’ll Never Walk Alone, 3 dicembre 2020 (USA) 15 dicembre 2020 (ITA)

Grey’s Anatomy 17x05 - Fight the Power, 10 dicembre 2020 (USA) 22 dicembre 2020 (ITA)

Grey’s Anatomy 17x06 - No Time for Despair, 17 dicembre 2020 (USA) 29 dicembre 2020 (ITA).

Le date italiane degli episodi 4, 5 e 6 sono orientative dato che al momento Sky non ha pubblicato la programmazione ufficiale, ma considerando che finora tutti gli episodi sono usciti a 12 giorni esatti dalla messa in onda negli Stati Uniti potrebbero essere date abbastanza plausibili.

Vi lasciamo al trailer dell'episodio 4 che annuncia un altro gradito ritorno in Grey's Anatomy 17.