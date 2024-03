Quando esce Orphan Black: Echoes? Tutto sul sequel con Krysten Ritter

Quando esce Orphan Black: Echoes? Un precedente poster di Orphan Black: Echoes aveva confermato il mese di giugno come quello previsto per il grande ritorno della saga, ma in queste ore sono emersi importanti aggiornamenti.

Orphan Black: Echoes, l'attesissimo seguito di Orphan Black della BBC America, ha appena ricevuto una data d'uscita ufficiale, dato che come potete vedere nel nuovo poster disponibile in calce all'articolo è stato annunciato che la serie uscirà in anteprima domenica 23 giugno su AMC, AMC+ e BBC America. In precedenza Echoes, in lavorazione dal 2021, aveva avvertito i fan con un teaser trailer confermando una finestra di rilascio per il mese di giugno, ma finalmente gli appassionati hanno una data esatta da cerchiare sul calendario.

Orphan Black: Echoes è guidato da Krysten Ritter, star di Jessica Jones e Breaking Bad, che sarà protagonista di una nuova storia che sarà collegata agli eventi originali di Orphan Black. La storia segue un gruppo di donne le cui vite si intrecciano tra loro nel tentativo di svelare il mistero della propria identità: scopriranno una storia straziante di amore e tradimento. Krysten Ritter interpreterà Lucy, una donna che dalle origini sconosciute che sta cercando di trovare il suo posto nel mondo.

Anna Fishko è showrunner e scrittrice di Orphan Black: Echoes, mentre il co-creatore della serie originale John Fawcett tornerà come produttore esecutivo e regista. La serie include nel cast anche Keeley Hawes, Amanda Fix e Avon Jogia.

