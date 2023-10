Quando esce la prossima serie tv di Star Wars?

Archiviata con grande successo Ahsoka, Star Wars sembra tornata agli antichi fasti per quanto riguarda mitologia, Jedi e sguardo al futuro: ma allora quando esce (e quale sarà) la prossima serie televisiva del mondo creato da George Lucas?

Non c'è molta chiarezza da questo punto di vista, perché la prossima serie tv di Star Wars che dovrebbe uscire è Skeleton Crew. In teoria stando ai piani di Disney la serie con Jude Law sarebbe dovuta uscire entro la fine del 2023 (probabilmente a dicembre) ma adesso sembra che il prodotto approderà su Disney+ non prima del 2024. Informazioni ambigue anche per un trailer leak online di Skeleton Crew. La serie sarà ambientata sempre nella timeline di The Mandalorian e sarà una sorta di Goonies nello spazio, un coming of age per tutte le età ambientato nel mondo di Star Wars.

Poi ci sarebbe The Acolyte, anche questa segnata per il 2024 come data di uscita. Ambientata nel periodo finale dell'Alta Repubblica, più o meno cento anni prima degli eventi di Episodio I - La minaccia fantasma. Anche in questo caso non abbiamo una data di uscita certa, ma immaginando l'arrivo di Skeleton Crew intorno a gennaio 2024 potremmo vedere The Acolyte verso tarda primavera o inizio estate. Tra l'altro anche per The Acolyte c'è un trailer leak online.

Spostandoci invece sul lato animazione, in arrivo c'è anche la seconda stagione di Tales of the Jedi, la miniserie antologica che racconta episodi della storia dei Jedi e dei Sith. La seconda stagione dovrebbe arrivare sempre nel corso del 2024, ma non sappiamo ancora con precisione la data esatta.

