Che fine ha fatto Sara, quando esce la prossima stagione della serie Netflix

Gli episodi della seconda stagione di Che fine ha fatto Sara? sono stati resi disponibili su Netflix il 19 maggio e se li avete già divorati e vi state chiedendo se ci sarà una terza stagione, vi sveliamo tutto ciò che sappiamo.

La serie messicana è diventata un successo immediato per il colosso dello streaming ed è stata anche nominata la serie in lingua straniera di maggior successo di Netflix negli Stati Uniti. La seconda stagione ha lasciato il pubblico con un vero cliffhanger e con molte domande a cui rispondere.



Gli otto episodi della seconda stagione ci hanno mostrato scene da più prospettive e le informazioni sono state rivelate davvero con il contagocce. Netflix non ha ancora fornito notizie sul rinnovo o sull'uscita della terza stagione ma abbiamo motivo di credere che si concretizzerà. La stagione 2 ha avuto il via libera solo cinque giorni dopo l'uscita della prima stagione.



Dato il successo ottenuto è probabile che il servizio di streaming annuncerà presto ulteriori dettagli sul rinnovo dello spettacolo e la terza stagione potrebbe essere rilasciata entro la fine dell'anno o all'inizio del 2022.



La seconda stagione di Chi ha ucciso Sara? ha esplorato l'infedeltà, il tradimento e l'omicidio per mano di un'unica, potente famiglia criminale: i Lazcanos e adesso Alex Guzmán deve scoprire la verità sull'omicidio di sua sorella.



A proposito di grandi successi oggi Netflix ha svelto la data d'uscita della quinta stagione di La Casa di Carta, un'altra avvincente serie che ha fatto breccia nel cuore del pubblico.