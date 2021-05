Quando esce Riverdale 5 in Italia su Netflix? Ecco cosa sappiamo

La quinta stagione di Riverdale è tra le serie in uscita più attese dai fan, i primi dieci episodi hanno debuttato su The CW a partire dal 20 gennaio 2021 mentre dal 4 marzo 2021 la stagione è stata trasmessa in Italia sul canale televisivo Premium Stories.

Purtroppo però il network americano ha deciso di far prendere una lunga pausa a Riverdale, che tornerà con i restanti 9 episodi della quinta stagione solo l’11 agosto 2021 su The CW lasciando così i fan ad attendere i prossimi sviluppi per mesi.

Di conseguenza, dovremmo aspettare la messa in onda completa su Premium Stories e l’uscita su Infinity e Amazon Prime Video prima di avere una data di uscita ufficiale su Netflix. Considerando i tempi di uscita delle passate stagioni, la quinta stagione di Riverdale potrebbe arrivare nei primi mesi del 2022 su Netflix con i protagonisti interpretati da KJ Apa, Cole Sprouse, Lili Reinheart, Camila Mendes e Madelaine Petsch alle prese con un salto temporale di sette anni che porterà diversi cambiamenti nel gruppo e ci mostrerà la vita degli studenti della Riverdale High in età adulta.



Chris Mason si è unito al cast della quinta stagione di Riverdale nei panni di Chad Gekko, il marito geloso e oppressivo di Veronica (Camila Mendes) che sarà introdotto grazie al salto temporale.

Non ci resta che attendere una data di uscita ufficiale, siete curiosi di vedere la quinta stagione di Riverdale? Fatecelo sapere nei commenti!