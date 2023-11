Quando esce la seconda parte di Invincible 2 su Prime Video? Come sapete la distribuzione della seconda stagione dell'acclamata serie tv animata tratta dai fumetti di Robert Kirkman è stata divisa in due blocchi dalla piattaforma di streaming, ecco cosa dovete sapere sul prossimo appuntamento.

La stagione 2 di Invincible ha completato la sua prima parte questa settimana, quando Prime Video ha distribuito in tutto il mondo il quarto episodio del nuovo ciclo narrativo, ma ora dopo la lunga attesa che ha separato l'uscita di Invincible 2 dal finale della prima stagione uscita nel 2021 i fan saranno costretti ad un'altra interruzione: al momento non possiamo che segnalarvi che Invincible 2: Parte 2 non ha ancora una data d'uscita ufficiale su Prime Video, ma la piattaforma ha spiegato - e confermato anche tramite comunicato stampa - che i prossimi quattro episodi della stagione arriveranno all'inizio del 2024, una dicitura che differisce leggermente dalla più vaga 'prima parte dell'anno' di qualche tempo fa e che potrebbe far ben sperare gli appassionati in attesa delle prossime avventure di Mark Grayson.

Ricordiamo che, ad oggi, su Prime Video sono disponibili tutti gli episodi della prima stagione di Invincible e i primi quattro episodi della stagione 2, oltre all'episodio speciale dedicato ad Atom Eve e uscito come ponte tra le due stagioni. La buona notizia, comunque, è che il gap tra Invincible 2 e Invincible 3 non sarà molto esteso, se non altro non esteso quanto lo è stato quello tra la prima e la seconda stagione.

Continuate a seguirci per tutte le prossime novità sulla serie.