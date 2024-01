Quando esce la seconda stagione di Arcane su Netflix?

Con questa Netflix ormai abituata a fare la voce grossa (e con merito) nel mondo dell'animazione non c'è da scherzare: la piattaforma che tanti dolori ha causato ai suoi utenti con decine di cancellazioni improvvise non ha intenzione di abbandonare i suoi prodotti più riusciti, come dimostra l'imminente ritorno di Arcane.

La serie ambientata nel mondo di League of Legends è stato un vero e proprio colpaccio per la grande N, che è riuscita tanto ad attirare nuovi fan quanto a coinvolgere spettatori che mai avevano avuto a che fare con il celebre videogioco sviluppato da Riot Games: un'opera il cui valore è stato immediatamente riconosciuto a ogni latitudine, e che meritava quindi il rinnovo ad occhi chiusi.

Di tempo dalla conclusione della prima stagione ne è però passato un bel po', per cui eccoci qui pronti ad accogliere i nuovi episodi della serie: come svelatoci dal teaser della seconda stagione di Arcane un po' di giorni fa, Vi, Jinx e soci torneranno a imperversare nel catalogo Netflix il prossimo novembre (ad oggi non ci è ancora stata comunicata una data precisa).

Entro quest'anno, insomma, potremo finalmente tornare a seguire le avventure dei personaggi a cui ci siamo immediatamente affezionati durante gli scorsi episodi: e voi, che parere vi siete fatti su Arcane? Credete meriti effettivamente gli applausi raccolti? Fatecelo sapere nei commenti!