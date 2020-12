Quando esce la seconda stagione di The Witcher? Lo stato dei lavori a fine 2020

Se c'è qualcosa di certo, è che la serie TV di The Witcher è stata un grande successo di pubblico, in grado di convincere anche i fan più scettici, che arrivavano a questo prodotto poco convinti, in quanto grandi amanti della saga di libri di Geralt di Rivia, o al suo corrispettivo videoludico. E invece, ora la seconda stagione è attesa da tutti.

E se Netflix ha preparato diverse sorprese per i fan di The Witcher per il Natale, abbiamo già dedicato alla serie numerosissimi approfondimenti e FAQ, come le origini di Geralt in The Witcher, dov'è stata girata la serie TV The Witcher, o anche quale sia il terzo desiderio di Geralt in The Witcher. E mentre abbiamo già trattato anche di come nasca un Witcher, oggi vogliamo tornare alla produzione della serie ideata da Lauren S. Hissrich, per cercare di rispondere alla domanda più richiesta da tutti i fan: quando uscirà il secondo ciclo di episodi? Facciamo ordine.

Innanzitutto, parliamo dello stato dei lavori. Dopo un lungo stop a causa della pandemia globale di COVID-19, le riprese della serie sono ricominciate il 17 agosto del 2020. Sappiamo che, con ogni probabilità, i primi due episodi della seconda stagione sono già stati conclusi; purtroppo, a inizio del mese di novembre 2020, la produzione è stata di nuovo rallentata per alcune positività sul set. Fortunatamente, il 18 novembre, la riprese sono partite di nuovo.

Stando a queste date, è possibile capire quando potrebbe uscire la seconda stagione? Sappiamo che i piani sono quelli di un'uscita entro la fine del 2021, e che al momento non esiste, almeno per una produzione, una data precisa. Tuttavia, alcuni indizi possono esserci forniti da Platige Image, la compagnia che si occupa degli effetti speciali della serie, e che ha dichiarato come fine prevista dei lavori luglio 2021. Considerando che per la prima stagione i suoi lavori si sono interrotti a novembre 2019, e che la serie è poi uscita a dicembre del 2019, è possibile immaginarsi che possa passare un mese dalla fine dei lavori di effetti speciali all'uscita su Netflix.

Dunque, è plausibile aspettarsi che il secondo ciclo di episodi della serie esca nel mese di agosto 2021? Sicuramente è una delle date più probabili, anche se dobbiamo sperare che i rallentamenti di novembre non abbiano inficiato più di troppo sullo stato dei lavori, e che comunque la produzione non subisca altri stop. In ogni caso, rimaniamo fiduciosi che la seconda stagione delle avventure del Geralt di Rivia interpretato da Henry Cavill possano arrivare, in ogni caso, entro la conclusione del 2021.

E ora la palla passa a voi: quando pensate che possa uscire la seconda stagione di The Witcher? Credete che possa essere plausibile il mese di agosto del 2021, o pensate che possa arrivare dopo, o addirittura prima? Per farcelo sapere, come sempre, basta un commento nello spazio a essi dedicato che noi leggeremo e a cui risponderemo con enorme piacere!