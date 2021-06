Quando esce la seconda stagione di The Witcher? Tutto quello sappiamo sulla serie Netflix

La Geeked Week di Netflix ha lasciato i fan di The Witcher con l'amaro in bocca: il misterioso teaser di The Witcher 2 non ha soddisfatto chi si aspettava un full trailer, e l'annuncio della WitcherCon in arrivo il 9 luglio non ha placato la sete di novità circa la data d'uscita dei nuovi episodi.

Nel nostro nuovo video di Everyeye Plus proviamo a fare chiarezza sulla situazione, tenendo anche a mente le recenti dichiarazioni di Ted Sarandos: non è un mistero infatti che The Witcher 2 sia in ritardo, ma la pandemia ha costretto tutte le produzioni hollywoodiane e non solo a rallentare - o fermarsi del tutto in molti casi - dunque i fan dovranno munirsi di pazienza ancora un pochettino.

"Quello che è successo è che, nella prima parte del 2021, molti progetti che speravamo fossero pronti sono stati rimandati a causa dei ritardi accumulati nella post-produzione per colpa del Coronavirus" ha dichiarato Sarandos. "Pensiamo di rimetterci in carreggiata nella parte finale dell'anno, sicuramente nel quarto trimestre, quando avremo il ritorno di alcune delle nostre serie più famose come The Witcher, You e Cobra Kai".

Insomma, come fu per la prima stagione, distribuita nel 2019 mese di dicembre, anche The Witcher 2 molto probabilmente debutterà sulla piattaforma di streaming on demand nel periodo autunno-inverno: nelle prossime settimane, e nello specifico durante il WitcherCon, è possibile che Netflix decida di rivelare una data ufficiale, magari anticipata da un trailer integrale. Come al solito vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità del caso.

