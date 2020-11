Quando esce il sesto libro del Trono di Spade? Gli ultimi aggiornamenti da Martin

Come ben sappiamo, Game of Thrones si è concluso con la stagione 8 non senza polemiche, e lasciando i fan con l'amaro in bocca, ma non solo: diversi attori del cast di GOT ne hanno criticato il finale. Le speranze quindi sono tutte riposte nei libri delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, saga che ha ispirato GOT, e che ancora deve concludersi.

La serie di libri scritta da Goerge R. R. Martin è ancora in produzione, e deve venire alla luce ancora il suo sesto e penultimo capitolo, dal titolo I venti dell'inverno (in inglese, The Winds of Winter), e l'attesa sembra ormai infinita: per rinfrescarvi la memoria e aiutarvi a sopportare questo lungo periodo di assenza di novità, abbiamo dedicato alla saga scritta da Martin diversi approfondimenti utili e FAQ, come per esempio un riassunto della saga per capire da dove ripartirà Winds of Winter, oppure quali personaggi avranno destini simili tra Game of Thrones e The Winds of Winter, o anche chi "vincerà" il Trono di Spade alla fine delle Cronache del ghiaccio e del fuoco. Oggi, invece, vogliamo tornare a parlare della produzione del libro, cercando di ricordarne gli ultimi aggiornamenti forniti da Martin.

Partiamo con ordine. Dopo non essere riuscito a mantenere la sua famosa promessa di finire The Winds of Winter entro l'estate del 2020, lo scrittore americano ha di nuovo promesso una nuova data per la fine della scrittura: ovvero quella di agosto del 2021, dove tra il 25 e il 29 sarà impegnato nella 79esima edizione della World Science Fiction and Fantasy Convention a Washington D.C., dove l'autore stesso ha dichiarato di sperare che: "sia la pandemia globale da COVID-19 che I venti dell'inverno saranno conclusi".

Considerando che tendiamo a non prendere troppo sul serio le promesse di Martin, a questo punto, vi segnaliamo anche l'ultimo aggiornamento che ha lasciato sulla stesura del romanzo, datata 8 novembre. Con un posto sul suo Not A Blog, Martin aveva dichiarato che:

"A volte mi sembra che la maggior parte di voi che leggete i miei post su questo blog sembra più interessata a quello che succede a Westeros che negli Stati Uniti. Quindi permettetemi di assicurarvi che, quando non sono a sudare dietro ai risultati delle elezioni, ho continuato a lavorare ai VENTI DELL'INVERNO. [...] Non è completo, ma sento di essere un centimetro più vicino."

Inoltre lo scrittore ha dichiarato di aver passato molto tempo con i Lannister, specialmente con Cersei e Tyrion.

Sembra che dovremo aspettare ancora un po', ma cerchiamo di rimanere fiduciosi e, per ora, manteniamo buone le intenzioni di Martin, e auguriamoci di veder concluso il sesto libro delle Cronache entro l'estate 2021.

Ma ora la palla passa a voi: quando pensate che potrebbe uscire I venti dell'inverno? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio apposito dedicato!