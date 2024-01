Quando esce Shogun? Data e anticipazioni per l'attesissima serie tv Disney+

Quando esce Shogun? La piattaforma di streaming on demand Disney+ ha svelato la data d'uscita di Shogun lo scorso novembre con la pubblicazione del poster ufficiale, ma se vi siete persi le ultime novità niente paura.

Possiamo confermarvi che la serie evento di FX Shogun esordirà su Disney+ martedì 27 febbraio sulla piattaforma streaming in Italia: lo show sarà composto da un totale di 10 episodi, con le prime due puntate che saranno disponibili dal giorno del lancio e le successive che arriveranno sul servizio uno alla volta ogni settimana.

Shogun è un nuovo adattamento originale dell'omonimo romanzo bestseller di James Clavell, già portato sia al cinema che sul piccolo schermo con il progetto Shogun - Il signore della guerra del 1980, mini-serie tv di Jerry London con protagonisti Toshiro Mifune e Richard Chamberlain che venne distribuita sia in televisione in versione estesa (547 minuti suddivisi in 10 episodi) sia in un film per il cinema condensato in 125 minuti. Nella versione di FX distribuita da Disney+, i protagonisti saranno Hiroyuki Sanada nel ruolo di“Lord Yoshii Toranaga, Cosmo Jarvis nel ruolo di John Blackthorne e Anna Sawai in quello di Toda Mariko (se volete maggiori informazioni, cliccate qui per scoprire tutto il cast di Shogun).

Per altri contenuti, scoprite qual è la trama di Shogun.